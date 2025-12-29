Pesca ilegal: decomisan 29 truchas y equipos caseros en Bariloche

Un control vehicular del Cuerpo de Seguridad Vial en el kilómetro 2049 de la ruta nacional 40, terminó con un hallazgo impactante: cinco ocupantes de un vehículo fueron sorprendidos transportando 29 truchas arcoiris capturadas de manera ilegal, junto a implementos caseros de pesca.

El operativo derivó en el secuestro inmediato de las piezas y en la confección de un acta de infracción.

La escena se desarrolló en plena mañana del domingo cuando un Renault Duster fue detenido para identificación.

Dentro viajaban cinco personas de distintas edades, provenientes de ciudades cercanas a Bariloche, que no contaba con permiso de pesca vigente.

De este modo, un control rutinario en un golpe certero contra la depredación furtiva que amenaza los ríos patagónicos.

Al revisar el interior del vehículo, los efectivos se toparon con un botín que habla por sí solo: 29 truchas arcoiris cuidadosamente guardadas, cuatro tarros con implementos caseros y una bolsa de masa de cinco kilos preparada para atraer peces.

La magnitud de la captura sorprendió a los agentes, que no dudaron en proceder al secuestro y decomiso, evitando que las piezas lleguen al consumo irregular o al comercio clandestino.

El procedimiento fue inmediato y contundente. Se labró el acta de infracción correspondiente y se dio intervención a la autoridad de pesca, que dispuso el decomiso de todo lo hallado.