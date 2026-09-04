Piden actualizar los estudios sobre el proyecto inmobiliario de Santa Margarita

Los concejales del bloque PRO, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte, presentaron un pedido para que el Municipio actualice los estudios ambientales, urbanísticos, hídricos y de infraestructura vinculados al proyecto inmobiliario autorizado en 2022 en el barrio Santa Margarita.

El emprendimiento que contempla aproximadamente 120 unidades habitacionales, locales comerciales y estacionamientos subterráneos, generó inquietudes entre vecinos del sector respecto de su impacto sobre los servicios, el tránsito, el drenaje y la capacidad de absorción del suelo.

“No estamos planteando frenar el desarrollo ni la inversión privada. Queremos saber si un proyecto de esta magnitud sigue siendo viable con la realidad que hoy tiene el barrio y la ciudad”, señaló Caputo.

Entre otros puntos, la iniciativa solicita informes actualizados sobre la capacidad de las redes de agua y cloacas, las condiciones del suelo y subsuelo, la pérdida de superficie absorbente y el impacto sobre la circulación. También plantea incorporar al análisis las consecuencias de la inundación del 7 de marzo de 2025.

“Después de lo que vivimos en Bahía, no podemos evaluar un proyecto con información de hace cuatro años. Necesitamos estudios actualizados y certezas para los vecinos”, sostuvo la concejal.

El pedido también propone convocar a vecinos e instituciones de Santa Margarita y barrios aledaños e incorporar sus observaciones antes de determinar si las condiciones bajo las cuales se autorizó originalmente el emprendimiento necesitan ser revisadas.