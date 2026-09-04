Anuncian cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES informó que hoy realizará un corte de energía durante este lunes en Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones son:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles San Lorenzo, Indiada, Baigorria, Cramer;

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Estomba, Manzana de las Luces, Castelli, Esquiú;

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Nicolás Tauro, Agustín Álvarez, Rizzo, Republica Siria;

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Zelarrayán, 11 de Abril, Estomba, 19 de Mayo;

– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Zelarrayán, Facundo Quiroga, Republica Siria, El Resero.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.