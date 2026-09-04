Melella valoró un “cambio de posición” sobre Malvinas y exigió participación de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, destacó este viernes el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de las Islas Malvinas.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario provincial señaló que hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y que Malvinas es una de ellas.

Por ese motivo, indicó que acompañan la construcción de un frente político e institucional unido para pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de la soberanía.

Melella valoró la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada y afirmó que fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y la condición de país bicontinental.

Para concretarlo, sostuvo que será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la provincia.

El gobernador agregó que la Argentina también debe profundizar su estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas para impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales que forman parte del territorio nacional y provincial.

Señaló que no puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego.

Por eso, anticipó que solicitarán formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de la provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur.

Melella remarcó que este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años y que ahora deben transformar los anuncios en decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con la voz y la participación de los fueguinos y fueguinas.

Finalmente, reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible del territorio, y que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y fueron, son y serán fueguinas.