viernes, septiembre 4, 2026
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Por qué el 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria

De La Bahía Noticias

Argentina celebra el Día de la Secretaria el 4 de septiembre para reconocer las funciones de asistencia y gestión administrativa en empresas e instituciones.

La efeméride posee dos orígenes históricos principales según el artículo.

El primero se vincula a la invención de la primera máquina de escribir por parte de Christopher Sholes en 1873 y al rol de su hija Lilian Scholes como la primera dactilógrafa.

El segundo origen se ubica en Estados Unidos con la creación de la Asociación Nacional de las Secretarias en 1942 y la posterior organización de la Semana Nacional de las Secretarias en 1952.

Las demandas por puestos de trabajo y salarios justos llevaron a la realización del primer Congreso Interamericano de Secretarias en Buenos Aires durante la década de 1970.

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