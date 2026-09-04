Por qué el 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria

Argentina celebra el Día de la Secretaria el 4 de septiembre para reconocer las funciones de asistencia y gestión administrativa en empresas e instituciones.

La efeméride posee dos orígenes históricos principales según el artículo.

El primero se vincula a la invención de la primera máquina de escribir por parte de Christopher Sholes en 1873 y al rol de su hija Lilian Scholes como la primera dactilógrafa.

El segundo origen se ubica en Estados Unidos con la creación de la Asociación Nacional de las Secretarias en 1942 y la posterior organización de la Semana Nacional de las Secretarias en 1952.

Las demandas por puestos de trabajo y salarios justos llevaron a la realización del primer Congreso Interamericano de Secretarias en Buenos Aires durante la década de 1970.