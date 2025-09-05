¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Hermano?

El Día Mundial del Hermano se celebra cada 5 de septiembre con el objetivo de destacar la figura de estas personas en el mundo, como un símbolo de compañerismo.

La efeméride señala también, que el rol de hermandad trasciende el vínculo familiar y puede darse en diferentes dinámicas humanas.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Hermano?

La fecha recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997. Se trata de una mujer que dedicó su vida a la labor humanitaria, símbolo de solidaridad y empatía.

Gracias a su trabajo por ayudar a otros, recibió en 1979 el Premio Nobel de la Paz y, al año siguiente, fue galardonada con el Bharat Ratna, la condecoración más prestigiosa de India.

La fecha propone recordar a Teresa de Calcuta e inspirar el sentido de la hermandad entre los seres humanos.