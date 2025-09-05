Elecciones 2025: el transporte público será gratuito el próximo domingo

El servicio de transporte público urbano será gratuito los días 7 de septiembre y 26 de octubre de 2025, con motivo de la realización de las elecciones provinciales y nacionales, informó el municipio de Bahía Blanca.

Las empresas prestatarias reforzarán las frecuencias habituales, por lo cual las unidades circularán con horarios de días sábado.

Las frecuencias se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.

El beneficio alcanza a todas las líneas de colectivos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la movilidad y facilitar la participación ciudadana en los comicios.