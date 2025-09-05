Un joven sufrió heridas en un incidente vial en la ruta 72

Un hecho de tránsito ocurrió esta madrugada en la ruta 72, a unos 600 metros del portal de ingreso oeste de Saldungaray.

Según informó el sub ayudante de bomberos voluntarios de Saldungaray, el siniestro involucró al vehículo Fiat Palio que conducía Taiel Alexis Palladino (24).

El joven, oriundo de Saldungaray, viajaba solo en el vehículo y resultó herido con fractura de húmero.

Personal de salud de Saldungaray se hizo presente en el lugar y trasladó a Palladino al Hospital Municipal de Tornquist.

La causa del accidente aún se está investigando. (Noticias Tornquist)