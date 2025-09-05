Violento robo al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon dos veces para sacarle la moto

El ex campeón de Turismo Carretera Emanuel Moriatis sufrió un violento asalto en la autopista Panamericana, cuando dos personas lo abordaron para robarle la moto y le dispararon dos tiros que afortunadamente no le pegaron.

Ocurrió el jueves por la noche, cuando el actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) salía del Autódromo.

Según relató en su cuenta de Instagram, había ido en moto para pasar a buscar a su hijo y llegar a tiempo a varias reuniones. Hace tiempo que había dejado de usar su moto, una Ducati 1200, por distintos hechos de inseguridad en su círculo íntimo.

El asalto ocurrió a la altura de Panamericana y Corrientes, cerca de las 18:45.

“Fue cuando el tránsito está pesado, que vienen todos los autos frenados y las motos vamos por el lado derecho. Ahí venís acorralado por un paredón y los autos. En ese momento se te ponen de costado, casi que te quieren chocar”, relató el piloto

“Ahí me muestra el revolver, tira un tiro al piso. Cuando lo veo clavo los frenos, suelto la moto, me voy caminando de espalda pero mirándolos de frente, ahí no sabés nunca qué puede pasar si te das vuelta”, contó en diálogo con Radio Mitre. Pero uno de los ladrones bajó de la moto y lo empezó a encarar.

“Voy corriendo marcha atrás y veo que se me vienen y yo con el casco puesto no lo escuchaba. Cuando venía para atrás me mira y me tira otro tiro a quemarropa, al cuerpo. No sé por donde pasó. No me pegó de milagro”, agregó.

Luego, entregó el bolso con sus pertenencias y los dos ladrones se fueron con su moto. Según relató, lo pudo ayudar un auto que frenó al ver el robo.

“Ahí me prestan un teléfono y me llevan después a casa. Pasa todo tan rápido que es difícil de reaccionar”, contó. Mientras iba a bordo del coche de este desconocido, un kilómetro mas adelante, vio que los ladrones habían dejado la moto tirada. Estaba prendida, con la pata puesta. “No entiendo. Tiraron el teléfono ahí además”, protestó. (Diario Clarín)