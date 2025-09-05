[VIDEO – ENTREVISTA] Pompeyo Audivert y un cuerpo habitación

“Habitación Macbeth”, una de las obras de teatro argentino más premiada, continúa en 2025 su quinta temporada consecutiva y hoy se presentará en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca.

Desde su estreno en marzo de 2021, lleva más de 400 funciones realizadas, mientras que más de 130.000 espectadores la han ovacionado en el país y en el exterior.

En contacto con el programa “Cultura Express” por DE LA BAHÍA, el genial creador, director y actor Pompeyo Audivert destacó que desde que comenzó a hacer teatro “tuve la necesidad de llevar adelante un trabajo en el que un actor hiciera todos los personajes de una obra, un intérprete habitado por todas las criaturas que circulan por un texto y sus temas: un cuerpo habitación”.

“Antes de la pandemia, había empezado a escribir una versión sobre Macbeth, esa obra extraordinaria y profundamente misteriosa, donde lo sobrenatural se impone a lo humano y marca el destino. En eso estaba cuando llegó el covid y con éste, la certeza angustiante de que sería para largo”, expresó el artista.

Con música original de Claudio Peña, “Habitación Macbeth” se presentará hoy en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia.

“El teatro permite alcanzarnos en términos más profundos y saber quiénes somos a una escala menos unidimensional”, destacó Audivert en su charla con Marta Rodríguez.