jueves, marzo 26, 2026
Nacionales

Preocupación en Diputados por demoras en pagos del PAMI a las farmacias

De La Bahía 915

Directivos de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) se reunieron hoy con diputados nacionales para expresar las complicaciones que afronta el sector ante la mora del PAMI, la obra social de los jubilados y una de las principales del país, en cancelar sus pagos con las farmacias de todo el país.

Ante ello, el diputado peronista y ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, expresó que “desde el Congreso instamos a las autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud a resolver esto con urgencia. No hay excusa para poner en riesgo el acceso a los medicamentos”.

“El problema es claro: PAMI, que es el principal financiador del sector, acumula una mora sistemática e injustificada en los pagos. Eso genera un efecto en cadena: las farmacias no pueden pagarle a las droguerías, y la continuidad de toda esta red, que atiende no solo a las afiliados del PAMI sino a toda la población empieza a tambalear”, señaló el legislador.

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