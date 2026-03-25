El juez Lorenzetti advirtió sobre la falta de independencia en la Justicia

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó este miércoles que “hubo un retroceso muy importante en la independencia judicial”.

En diálogo con La Voz del Interior, advirtió por la falta de independencia en el Poder Judicial por la injerencia de la política.

“Hubo un retroceso muy importante en la independencia judicial. Hay una politización cada vez mayor. Estamos muy preocupados y vamos a hacer algo en la Corte. No lo puedo adelantar ahora, pero lo vamos a hacer”, dijo y adelantó que buscarán aplicarlo este año.

Durante la entrevista, abordó otras temáticas como el escaso abordaje de la Inteligencia Artificial en el ámbito político y también sobre la incertidumbre que la irrupción de la IA generó en el mundo del empleo.

Contó su caso de movilidad social gracias a acceder a estudios de abogacía y sostuvo: “Hoy es difícil decirle a un chico qué tipo de estudio lo llevará a una vida normal. Las profesiones están todas en crisis y nadie está ayudando a la movilidad social”.

“Cada vez los modelos son más de concentración y mucha exclusión. Eso hace inviables a las sociedades”, advirtió.

En ese marco, apunto contra la falta de institucionalidad en las políticas de estados y sostuvo: “Esto se nota, el argentino no tiene seguridad de nada”.

Reafirmó su postura a favor de la conformación de una Corte con cinco integrantes y calificó de “buena” la reunión que mantuvieron con el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

“Lo que importa es la responsabilidad del Gobierno. Tiene que mandar los pliegos. El ministro de comprometió a enviarlos”, contó.