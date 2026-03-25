Cuatro personas fueron halladas muertas en un departamento de Bahía Blanca

Cuatro personas fueron encontradas muertas esta tarde en un edificio de la primera cuadra de calle Undiano, en un hecho que se investiga como presunta intoxicación por monóxido de carbono.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Michea (33), sus dos hijos de 7 y 3 años, y la pareja de la mujer, confirmó el portal El Rosalenio.

El hallazgo se produjo cuando efectivos de la DDI de Bahía Blanca realizaban tareas de campo en el marco de una causa por averiguación de paradero iniciada en Punta Alta.

La búsqueda se había formalizado durante la madrugada, luego de que la madre de la mujer denunciara que no lograba establecer contacto con su hija desde hacía varios días.

Al ingresar al departamento 14 del primer piso, los efectivos constataron la presencia de las cuatro personas fallecidas.

Según las primeras precisiones, el ambiente tenía indicios compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.