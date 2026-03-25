jueves, marzo 26, 2026
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El presidente Trump “desatará el infierno” si Irán “hace un cálculo erróneo”

De La Bahía 915

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, advirtió la Casa Blanca el miércoles.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, añadió.

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