Quinta caída mensual consecutiva del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos

Los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue del 2,8% en ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, marcaron su quinta caída mensual consecutiva de poder adquisitivo, acumulando un baja del 7,9% real en el gobierno de Javier Milei.

Entre los registrados, los salarios que más cayeron fueron los públicos, que solo avanzaron 1,8%, marcando una pérdida de 1,04% del poder adquisitivo; mientras que los privados escalaron 2,1% y recortaron 0,73% real de su poder de compra, según el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales de INDEC.

En la comparación interanual, el índice general de salarios registrados exhibió una suba de 29% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que exhibió un alza de 32,4 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 28,5%, y en el sector público, de 30 por ciento.

En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 80,6%, aunque deben compararse con el 33,6% anual de agosto. (Ámbito)