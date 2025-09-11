Preocupación en la UNS por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que firmó el presidente Milei

El rector de la Universidad del Sur, Daniel Vega, y la vicerrectora Andrea Castellano manifestaron su “profunda preocupación” por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario e hicieron un llamado a los legisladores a revertir esta medida.

“Durante los últimos meses, la sociedad se expresó masivamente en dos históricas marchas en defensa de la universidad pública, en las que quedó de manifiesto el consenso respecto de la necesidad de garantizar su sostén y fortalecimiento”, explicitaron las autoridades.

Luego, lamentaron “una decisión que da la espalda a la voluntad expresada por una amplia mayoría parlamentaria, pero sobre todo que da la espalda a dos millones de integrantes de la universidad pública argentina”.

Llamaron a los legisladores nacionales “a reunir la mayoría especial necesaria para revertir este veto y confirmar la voluntad de sostener un sistema de educación, ciencia y tecnología que brinda oportunidades de progreso individual y social, y que es el principal generador de los y las profesionales que nuestra sociedad necesita”.

Finalmente, reafirmaron “el compromiso con la defensa de un sistema universitario público gratuito, inclusivo y de calidad, convencidos de que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la Nación”.