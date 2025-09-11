Cayó el número de asalariados del sector privado en junio y julio

En junio 2025 el empleo asalariado en el sector privado se redujo en 12.150 personas: en mayo había sumado 6.268.247 ocupados y en junio bajó a 6.256.097, registrando una caída del -0,2%, por debajo del nivel de diciembre 2024 ( 6.258.727), según los datos de la Secretaria de Trabajo.

En tanto, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), de la misma Secretaría, anticipa que en julio continuó la caída del empleo asalariado y fue de igual magnitud en el conjunto de los aglomerados del interior del país que en la Región Metropolitana (-0,2%).

El Informe oficial señala que “a partir de septiembre de 2023 el empleo formal en el sector privado comenzó una etapa de destrucción neta de empleo, una tendencia que se acentuó durante el primer trimestre de 2024, con una caída mensual promedio de 0,4%.

Sin embargo, a partir de abril de 2024 la contracción del empleo comenzó a moderarse, y en el tercer trimestre de 2024 la caída se detuvo.

Ya en el cuarto trimestre de 2024, una recuperación moderada, con una tasa de crecimiento del 0,1% mensual. Sin embargo, durante la primera mitad del año 2025 el empleo presentó fluctuaciones, alternando subas y bajas mensuales dejando al empleo en un nivel muy similar al registrado en diciembre 2024”.

Según las ramas de actividad, nueve sectores redujeron el número de trabajadores, tres se mantuvieron estables y dos presentaron aumento.

Los empleados del sector público pasaron de 3.401.667 a 3.409.491: un incremento de 7.824 personas.

Sin embargo, en relación a noviembre de 2023 (3.466.691) son 65.024 personas menos.

En julio, según consigna la EIL, “la tasa de entrada —que mide las incorporaciones de personal en las empresas— se mantiene en el mismo nivel por tercer mes consecutivo (1,8%).

En cambio, la tasa de salida, es decir las desvinculaciones, se incrementó 0,3 puntos porcentuales y se ubica en 2,0. Este aumento de las desvinculaciones explica la caída del nivel de empleo neto observado durante julio de 2025.” (Diario Clarín)