jueves, septiembre 11, 2025
Policiales

Demoran a un joven que realizaba maniobras imprudentes con una moto en la plaza Villa Mitre

De La Bahía Noticias

Un joven fue demorado por la Policía por realizar maniobras imprudentes con una moto en la plaza Villa Mitre.

Los uniformados actuaron luego de ser alertados sobre un grupo de motociclistas que realizaban maniobras temerarias que ponían en riesgo cierto la integridad de las personas en la Plaza Villa Mitre”.

Así, gracias a un rápido accionar, se logró la aprehensión del joven, identificado como Dylan Fernández Corvalán (22), y el secuestro de la motocicleta.

En la causa interviene la fiscalía Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

