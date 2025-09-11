Citan como imputados a tres personas por la muerte de un menor dentro de una pileta en Cerri

En el marco de una causa tramitada en la fiscalía Nº 1 cargo del fiscal Cristian Aguilar que investiga la muerte de un menor de edad dentro de la pileta del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca ubicado en General Daniel Cerri, se citó como imputados el encargado del complejo, a un inspector municipal y a un ingeniero que inspeccionó la obra, por el delito de homicidio culposo.

Según la fiscalía, con anterioridad al día 11 de febrero del presente año, Fabricio Fabián Canteros en su carácter de encargado del complejo; Lucas Partal, quien se desempeñaba como inspector de la Municipalidad de Bahía Blanca, y Andrés Arturo Goñi en su carácter de ingeniero que inspeccionó las piletas, incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal.

A Canteros se lo acusa de no cumplir con esa medida, y a Partal y a Goñi por no advertir la ausencia de esas rejillas en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, se produjo el fallecimiento de un menor de 13 años por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.

De acuerdo a las citaciones, el 29 de octubre se producirá la indagatoria de Lucas Partal, el 31 de octubre de Andrés Arturo Goñi y el 3 de noviembre de Fabricio Fabián Canteros.