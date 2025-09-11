Realizan corte de tránsito en un sector céntrico de Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca informó que por 48 horas se realiza un corte de tránsito en 11 de Abril, entre Zelarrayán y Alvarado, debido a trabajos de reencarpetado.

Por tal motivo, las líneas 503, 513EX y 319 modificarán parte de sus recorridos:

-503: Spurr a UNS circula por Rodríguez, Alvarado y 11 de Abril.

-513EX: Harding Green a Córdoba y Alem por Zelarrayán, Alvarado y 11 de Abril.

*-319: Punta Alta a Bahía Blanca por Vieytes, Rondeau, Rodríguez, Alvarado, 11 de Abril y recorrido habitual.