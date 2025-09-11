jueves, septiembre 11, 2025
Susbielles: “En cada docente hay una esperanza de construir un mejor futuro”

De La Bahía Noticias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, participó de los festejos por el Día del Maestro junto a la comunidad educativa del colegio Juan José Paso, donde se realizó un acto alusivo a la fecha.

“¡Feliz Día del Maestro! Celebramos esta ocasión con la comunidad educativa del colegio Juan José Paso y el hermoso acto que prepararon”, expresó el jefe comunal.

Susbielles destacó la importancia de la labor docente: “En cada lugar, en cada aula y en cada docente hay una trinchera, una esperanza de construir un mejor futuro”.

Además, reafirmó el compromiso del Municipio con el sector educativo: “Vamos a seguir trabajando por mejores condiciones de trabajo, por más infraestructura y por todas las herramientas que necesitan para formar lo más preciado que tenemos: nuestros niños y niñas”.

