Susbielles: “En cada docente hay una esperanza de construir un mejor futuro”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, participó de los festejos por el Día del Maestro junto a la comunidad educativa del colegio Juan José Paso, donde se realizó un acto alusivo a la fecha.

“¡Feliz Día del Maestro! Celebramos esta ocasión con la comunidad educativa del colegio Juan José Paso y el hermoso acto que prepararon”, expresó el jefe comunal.

Susbielles destacó la importancia de la labor docente: “En cada lugar, en cada aula y en cada docente hay una trinchera, una esperanza de construir un mejor futuro”.

Además, reafirmó el compromiso del Municipio con el sector educativo: “Vamos a seguir trabajando por mejores condiciones de trabajo, por más infraestructura y por todas las herramientas que necesitan para formar lo más preciado que tenemos: nuestros niños y niñas”.