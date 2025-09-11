jueves, septiembre 11, 2025
Estos son los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur difundió este jueves los fallos del Tribunal de Penas.

SANCIONES

Ignacio Burgos (Sporting) – 4 fechas.
Pablo Carcamo (Huracán) – 1 fecha.
Lázaro Nieto (Sporting) – 1 fecha.
Ivo Di Búo (Olimpo) – 1 fecha.
Facundo Aguirre (Liniers) – 1 fecha.
Juan Pablo Manganaro (AC – Sporting) – 1 fecha.

Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de amarillas (5) y se perderán 1 partido:

Braian Cuitiño (Villa Mitre).
Lucas Martínez (Bella Vista).
Manuel Stortini (Sansinena).
Esteban Esparza (Bella Vista).
Santiago Llanos (Bella Vista).
Mateo Coyette (Sporting).
Francisco Vallejos (Tiro Federal)
Antonio Rebolledo (Liniers).
Santino Medici (Huracán).
Joaquín Silva (Sansinena).

