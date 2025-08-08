viernes, agosto 8, 2025
Preparan una nueva salida gratuita del Bus Turístico

El sábado 9 el Bus Turístico realizará una nueva salida gratuita.

Esta vez, viajará a Villa Harding Green, cuna de la aviación civil y barrio obrero con historia.

La salida comenzará a las 14 desde avenida Colón y Drago.

Se visitará la Biblioteca Pronsato, la Capilla Cristo Rey y la Feria de Emprendedores. Además, alumnos de la Secundaria 27 sorprenderán con personajes del pasado.

Cupos limitados. Inscripción al WhatsApp: 291 4390122.

