Anuncian cortes de energía en dos sectores de la ciudad durante este viernes

La empresa Edes anunció cortes de energía para este viernes en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Clegg, Azara, Fragata Sarmiento, Yapeyú.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Saavedra, Undiano, Chiclana, España.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.