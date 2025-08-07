Preocupante: aumentaron un 15% las muertes al ir y venir del trabajo
La Asociación Civil “Luchemos por la Vida” calificó como “preocupante” un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que señala que “las muertes in itinere (al ir y volver del trabajo) aumentaron casi 15% entre enero y marzo de 2025 en comparación con igual trimestre del año anterior (2024), mientras que los datos provisorios muestran un descenso del 0,4% en los accidentes y enfermedades laborales”.
En Argentina, durante 2021, un estudio comparativo de la evolución de la mortalidad laboral desde 1997 hasta la fecha mostraba un récord del 44% de muertes in itinere.
“Además de cada terrible drama personal y familiar, cada muerte o lesionado supone un importante problema para la empresa que sufre alteraciones en las tareas, búsquedas de reemplazos y costos económicos”, señaló “Luchemos por la Vida”.
“Cada uno de nosotros, los gobiernos, las empresas y los trabajadores es responsable de frenar las muertes y lesiones en el trabajo”.
“Los gobiernos deben proporcionar la infraestructura (leyes y servicios) para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional, y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y política de seguridad y salud en el trabajo”, mencionó la asociación civil en un comunicado.
“Los trabajadores tienen la responsabilidad de trabajar de manera segura para protegerse a sí mismos y no poner en peligro a los demás, poniendo en práctica todas las medidas preventivas”.
“Los empleadores son los responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, tanto dentro del lugar de trabajo como capacitando a sus empleados en las medidas de seguridad dentro de la empresa y también para ir y venir de ella diariamente”, agregó.