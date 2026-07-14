Presentaron el proyecto de obra del Mercado Municipal y la plaza Lavalle

El intendente Federico Susbielles brindó detalles de la propuesta de refuncionalización integral y reactivación del edificio del Mercado Municipal que incluye también la plaza Ricardo Lavalle.

Lo hizo esta mañana, en conferencia de prensa, junto al secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels y el secretario de Planeamiento Urbano, José Zingoni.

El jefe comunal aseguró que esta proyecto “tiene que ver con sacar adelante la ciudad en momentos complejos haciendo hincapié en la planificación de gestión y el ordenamiento de la ciudad rumbo a su bicentenario”.

“En esa línea hemos culminado para nosotros un hito importante. Esta gestión realizó un concurso nacional de proyectos, ideas y propuestas para la refuncionalización del Mercado Municipal, un lugar importante del casco urbano, del centro histórico de Bahía Blanca, que queremos recuperar no solamente como patrimonio histórico, sino también como un lugar de esparcimiento”, agregó.

Recordó que “aproximadamente hace un año concretamos la adjudicación de ese concurso y nos pusimos a trabajar en lo que tiene que ver en transformar esa idea en un proyecto ejecutivo licitable, que es lo que hemos estado realizando, que hemos terminado hace aproximadamente una semana y que va a generar una intervención integral, es decir las condiciones que el municipio va a poner para intervenir ese ámbito tanto en el edificio como en la plaza Lavalle”.

“Los próximos pasos consisten en presentar la labor efectuada en sociedad, a la comunidad, a los colegios profesionales, a distintas entidades gremiales empresarias de la ciudad. Lo que vamos a trabajar ahora es una iniciativa privada, futuro público-privada, en el cual bajo las condiciones que el Municipio va a plantear estos proyectos licitables, vamos a buscar inversores que tengan una concesión sobre el lugar para la explotación, con una visión gastronómica, un mercado de provistas y también por supuesto, un ámbito cultural”.

“Es un día importante para todos y vamos a trabajar en los próximos 90 días para poder terminar este proyecto licitatorio y poder llamarlo a licitación con este modelo público-privado”, concluyó el intendente municipal.

Por su parte, Zingoni dijo que “esta gestión viene trabajando en tres pasos muy concretos que han sido el concurso de ideas, el desarrollo de un anteproyecto desde el Ejecutivo y ahora un paso muy firme que es el poder contar con un proyecto ejecutivo concreto, que significa entender qué es lo que hay que hacer y de qué costo estamos hablando para hacerlo”.

“El paso fundamental también que se da para adelante es el involucrar a la iniciativa privada, porque no se trata solo de rescatar un edificio o un espacio verde, de potenciarlo, sino de llevar adelante el desarrollo de toda una zona. Y para eso es fundamental contar con la mirada del privado que puede dinamizar bien todo ese sector”, puntualizó.

Finalmente Trankels aseveró que “en función del objetivo que planteó el intendente de recuperar esa pieza urbana tan importante para la ciudad, hubo un trabajo durante más de 12 meses que contempló 13 profesionales, 7.000 horas de trabajo. Como resultado de esa tarea, ahí se crearon 360 planos, más de 1.400 hojas de informes técnicos, 2.400 hojas de anexos para obtener un proyecto con certezas; es decir, una hoja, una línea de trabajo para el Municipio con respecto a cómo intervenir el mercado municipal y al inversor también le da claridad y certeza con respecto a cada uno de los detalles que hay que hacer a nivel constructivo y de servicios para volver a recuperar esa infraestructura”.

El Mercado Municipal y Plaza Lavalle ocupan una ubicación estratégica dentro del microcentro de Bahía Blanca. Sin embargo, el conjunto presenta una pérdida de integración urbana, producto de diferencias de nivel, recorridos discontinuos y sectores que han perdido calidad funcional con el paso del tiempo. Recuperar ambos espacios de forma conjunta, como una sola pieza urbana, potenciará el impacto de la intervención.

Resultando una propuesta que transforma la plaza y el actual edificio parcialmente en desuso, en un sistema activo, visible y progresivo para la ciudad, se pretende, entre otro propósitos:

– Establecer una plaza, de carácter cívico como frente público, acceso y espacio de permanencia.

– Un portal como umbral reconocible y nuevo hito urbano.

– Un Mercado Municipal como programa activo y motor económico.

El proyecto combina inversiones de carácter general – imprescindibles para el funcionamiento integral del Mercado – con sectores de aprovechamiento independiente, que pueden desarrollarse en distintos momentos según las oportunidades que surjan.