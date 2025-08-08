Prestadores de diálisis advierten sobre deudas de la Provincia con el sector

Entidades de prestadores del servicio de diálisis en la provincia de Buenos reclamaron por una deuda del Ministerio de Salud bonaerense de 18 mil millones de pesos y por el atraso en el valor de las prestaciones. Aseguran que la situación pone en riesgo el tratamiento de más de 4.000 pacientes que dependen del sistema público de salud.

Ante una consulta del diario El Día, desde la cartera sanitaria Provincial se informó que “son pagos corrientes. Puede haber algún atraso. Pero se está pagando”.

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR) plantearon que “aún no hay respuestas por parte de las autoridades provinciales.

“Desde julio de 2024, el Ministerio de Salud (de la Provincia) no actualiza los valores de las prestaciones de diálisis y tampoco abona las prestaciones ya brindadas. La deuda acumulada por el Gobierno de la Provincia asciende a más de 18.000.000.000 pesos, y pone en riesgo la continuidad del tratamiento de 4.342 pacientes que dependen del sistema público Provincial, representando el 44 por ciento del total de personas en tratamiento en la Provincia, según datos del SINTRA actualizados al 6/07/2025”, se indicó.

El SINTRA es un sistema de información que permite el registro en tiempo real de la actividad, la gestión de pacientes en diálisis, listas de espera y asignación de órganos y tejidos con fines de implante en nuestro país.

Según se detalló desde el sector, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) “esta pagando puntualmente pero sin ajuste del valor de la prestación”, y las prestaciones afectadas por “falta de pago son del Ministerio de Salud provincial, pacientes propios del Ministerio y los del programa Incluir Salud, que también están a cargo del Ministerio”.

En la nota enviada a las autoridades provinciales, la ARD expresó su “profunda preocupación ante la falta de pago y la desactualización de los valores del servicio, que compromete la viabilidad de 195 centros de diálisis, muchos de ellos únicos en sus localidades, cuya posible suspensión implicaría el traslado forzoso e incierto de los pacientes hacia otros establecimientos, muchas veces distantes e igualmente desbordados”.

Se agregó que “el tiempo sigue pasando y la posibilidad de cierre de algunos establecimientos derivará en la suspensión de los tratamientos para todos los pacientes de esa institución”, advirtieron desde el sector de prestadores de diálisis al gobernador provincial, Axel Kicillof.

Además, afirman los prestadores que los centros, integrados en su mayoría por Pymes de capital nacional, “se enfrentan a un escenario de quebranto económico y moral. Llevan más de un año sosteniendo los tratamientos sin la retribución correspondiente, a valores congelados en julio de 2024, sin previsibilidad, sin diálogo y con una deuda que crece mes a mes”.

Desde la ARD y la CATR, volvieron a llamar con “urgencia al Gobierno provincial a asumir la responsabilidad que le compete y resolver de manera inmediata la deuda y la actualización de los valores de las prestaciones, antes de que la situación derive en consecuencias irreversibles”. (Diario El Día)