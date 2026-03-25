Prisión perpetua para el femicida de Yoselie Herrera Nadal

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Jorge Rubén Rojas a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Yoselie Agustina Herrera Nadal ocurrido en 2022.

Según la causa investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho se produjo entre el 26 de noviembre -presumiblemente luego de las 21 y antes de las 3 del día 27- en el interior del domicilio ubicado en Garibaldi 437, donde Rojas le causó la muerte a su pareja de manera intencional al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas llegó a juicio y fue condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.