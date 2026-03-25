Bahía Blanca ya cuenta con una Unidad Residencial para el abordaje de Consumos Problemáticos

El intendente Federico Susbielles recorrió esta mañana la Unidad de Residencia para el Abordaje de Consumos Problemáticos (URCP), que fue inaugurada recientemente junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Ubicado en un sector del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna”, es un dispositivo de mediana complejidad que ofrece contención y asistencia a través de internación y atención interdisciplinaria, seguimiento ambulatorio, grupos terapéuticos, y abordajes individuales y comunitarios.

Su creación se enmarca en el convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y es parte del Programa Integral de Salud Mental municipal.

Susbielles, acompañado por el titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo; el secretario de Salud, Federico Bugatti; la subsecretaria de Cuidado de la Salud, Paula Echeverría; y el coordinador de la Unidad, Leandro Santori, destacó la importancia de contar con este espacio en la ciudad.

Resaltó así que “Bahía Blanca tenga una posición de trabajo integral sobre la salud mental. Es el único Municipio de la provincia, no sé si habrá algún antecedente de la Argentina, que tiene una política integral en la materia. En este caso con una Unidad Residencial, que era un pedido de muchos familiares y de personas que muchas veces tienen que tratarse y no tenían un lugar en la ciudad”.

En cuanto al alcance del Programa Integral de Salud Mental, señaló que también trabaja con cuatro equipos territoriales: “ha logrado el año pasado hacer más de 5.000 consultas, más de 2.400 personas que hicieron primera consulta. Poder trabajar articuladamente en algo que es difícil con la Justicia, con la Fuerza de Seguridad, con la Defensoría, para tratar de trabajar sobre aspectos o detalles que muchas veces tienen que ver con poder asistir a la persona en momentos de crisis y dar elementos para una adecuada recuperación”.

Por último, resaltó que en la ciudad hemos logrado bajar en tres puntos la tasa de suicidio y recordó: “no hay que tener miedo de hablar de salud mental. Cuando uno tiene alguna problemática, sea depresión o no encontrar las fuerzas necesarias para salir adelante o cuando uno tiene algún tema de consumo problemático, hay que verbalizarlo, hay que pedir ayuda”.

Por su parte, Bugatti explicó que “el procedimiento de ingreso a la Unidad Residencial está pensado en una manera integral de abordaje de nuestros equipos territoriales y los equipos de Provincia. Se hace una evaluación previa con una serie de entrevistas y análisis al potencial usuario y de su contexto, porque al momento del ingreso ya se está pensando qué va a suceder al egreso”.

“El edificio cuenta con 12 camas, va a recibir a personas mayores de 18 años y es de característica mixta. Durante las 24 horas tenemos acompañamiento de un equipo técnico y profesional”, agregó Paula Echeverría.

“Es un dispositivo de puertas abiertas, está lejos de tener características hospitalarias. Además de la Unidad Residencial, cuenta también con dispositivos accesorios que se dan dentro del Centro Comunitario y del Departamento de Salud Mental con los vínculos importantes de las personas que transitan acá, sobre todo las familias”, explicó.

Por último, Leandro Santori, coordinador del espacio, aclaró que “el trabajo es amplio con cada usuario paciente que llega, pero también con toda la red que acompaña de familiares, de instituciones barriales, de equipos territoriales”.

El dispositivo cuenta con un equipo de salud conformado por psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, técnicas en acompañamiento terapéutico, operadores, enfermeras, personal de trabajo en el territorio, administrativos y promotores de salud. “Se trabaja tanto en los espacios individuales como también en talleres socioproductivos, en multifamiliares, en un programa diario de hábitos sanos y saludables, en desayunos saludables, en grupos terapéuticos”, mencionó.

La historia de la URCP

En diciembre del 2024 se firmó el convenio de colaboración, donde el Ministerio de Salud se comprometió a poner a disposición el espacio físico, contribuir con la designación de personal de salud, impulsar acciones y programas, ofrecer espacios de acompañamiento, entre otros puntos. Por su parte, el Municipio acordó realizar las refacciones para su puesta en funcionamiento e incorporar personal de salud.

Así, con una inversión municipal de $354 millones, se llevaron adelante las reformas edilicias: arreglo de pisos y paredes, pintura, instalación de aberturas y servicios.

La unidad cuenta con 12 camas de internación distribuidas en cuatro habitaciones de tres plazas cada una. Dispone de comedor, salón de usos múltiples (SUM), dos consultorios, área de enfermería, espacio de estar para el equipo, sector administrativo, cocina, lavadero, tres baños y áreas de guardado y mantenimiento. Además, la Fundación del Banco Provincia donó equipamiento que incluye camas, mesas, sillas, televisor y otros mobiliarios.

¿Qué es y qué no es la URCP?

*Es un dispositivo de régimen abierto. Es decir que el ingreso y permanencia en el espacio son voluntarios.

*Es un espacio convivencial temporario, un lugar de encuentro con otros para compartir experiencias y aprendizajes, estando en permanente contacto con los afectos

*Es una estrategia, entre otras que se dan en el proceso y en comunidad, para abordar el consumo problemático.

*Es un espacio para hacer una pausa y poder ser acompañado/acompañada en el proceso del tratamiento de los consumos problemáticos, poniendo como centro la propia autonomía.

*No es una solución mágica ni definitiva para dejar de consumir.

*No es una unidad carcelaria, ni un espacio donde cumplir condenas o castigos.

*No es una solución habitacional, ni un espacio cerrado ni estático.

Para acceder al Programa Integral de Salud Mental y sus dispositivos de consulta la comunidad puede acercarse a los Centros de Salud o Unidades Sanitarias. Además, se encuentra disponible la línea del Departamento de Salud Mental (ubicado en Zelarrayán 850): 291-4261642.