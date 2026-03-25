jueves, marzo 26, 2026
Locales

Un corte de agua afectará el jueves a tres barrios de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA informa que mañana (jueves 26) se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en la intersección de las calles Rincón y Pilcaniyén.

Como consecuencia de las tareas que forman parte de las obras de reposición y recambio de conductos dañados por la inundación, estará afectado el suministro de agua en los barrios 12 de Octubre, Seminario y Villa Muñiz durante la ejecución de las tareas.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

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