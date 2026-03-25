Un corte de agua afectará el jueves a tres barrios de Bahía Blanca

La empresa ABSA informa que mañana (jueves 26) se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en la intersección de las calles Rincón y Pilcaniyén.

Como consecuencia de las tareas que forman parte de las obras de reposición y recambio de conductos dañados por la inundación, estará afectado el suministro de agua en los barrios 12 de Octubre, Seminario y Villa Muñiz durante la ejecución de las tareas.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.