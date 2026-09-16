Prohíben el ingreso y la circulación de tránsito pesado dentro de un área de Villa Rosas

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la prohibición del ingreso y la circulación de vehículos de tránsito pesado con un peso bruto total superior a diez toneladas dentro del área delimitada por las calles Tierra del Fuego, Maestro Piccioli inclusive, Boulevard Estrada inclusive, Cabo Farina inclusive, Avenida General Arias inclusive, Maestro Piccioli inclusive, Juana Azurduy inclusive y Ecuador.

La medida se tomó por las reiteradas inquietudes manifestadas por vecinos del sector de Villa Rosas, quienes expresaron su preocupación por el incremento sostenido de la circulación de vehículos de tránsito pesado por el interior del barrio, situación que afecta negativamente la seguridad vial, la convivencia urbana y el estado de las calles residenciales.

De acuerdo al análisis técnico realizado por el Departamento Ingeniería de Tránsito, se constató que arterias internas como Juana Azurduy, Nicolás Levalle y Maestro Piccioli presentan características de infraestructura y dimensiones insuficientes para soportar el tránsito habitual de vehículos pesados, lo que genera un deterioro acelerado de la calzada, incrementa el riesgo de accidentes y afecta la calidad de vida de los residentes.

Al mismo tiempo, la medida aprobada contempla la necesidad de mantener la accesibilidad y conectividad de las empresas e industrias ubicadas en las inmediaciones de la ruta N° 3 y asegura que la restricción no afecte el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales del sector.