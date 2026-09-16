Un robo golpeó a la Fundación Nelquihue y dejó a los animales sin elementos indispensables

Daiana Wisniowski, referente de la Fundación Nelquihue, habló con De La Bahía sobre el robo que sufrieron el último lunes.

Detalló que se llevaron una carretilla Truper, herramientas varias, un generador Honda 7500 rojo y negro, cinco bidones de nafta de 5 litros y varias latas de Ensure y provocaron daños en los cables de electricidad.

“Solo el generador vale 2 millones de pesos. Todo lo que se llevaron es fundamentale para el funcionamiento y el cuidado de los animales”, expresó.

“Yo entiendo que la situación económica está difícil, pero le roban siempre al más debil, porque no nos sobra nada”, destacó.

Daiana remarcó que ahora es un problema poder sacar el agua para los caballos. “Si alguien tiene alguna herramienta o quiere colaborar, puede comunicarse con nosotros”, agregó.