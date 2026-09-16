Dos adolescentes fueron aprehendidos tras robar una moto

Dos adolescentes fueron aprehendidos luego de sustraer una motocicleta en Sócrates al 1700.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 de ayer cuando los operadores del centro observaron a dos jóvenes inspeccionando una motocicleta y luego trasladándola de tiro.

La situación fue comunicada al personal de la Comisaría Cuarta, con descripciones físicas y de vestimenta.

Con colaboración de la UPPL, uno de los menores fue aprehendido en Parera al 600, mientras que el otro logró escapar y fue localizado y aprehendido momentos más tarde en Láinez al 2800 por personal del Comando de Patrullas.

La motocicleta, una Mondial 250 de color azul, había sido sustraída de la vereda de la vivienda de Mario José Pascualini (53).

El propietario advirtió el faltante al salir para ingresar el vehículo y, al observar la presencia policial en el sector, detuvo un móvil para informar sobre la sustracción, momento en que fue informado de que la motocicleta ya había sido recuperada.

Los menores, que registraban antecedentes por robos de motocicletas, fueron entregados en guarda a sus progenitores.

Interviene la fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca.