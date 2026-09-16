VTV: el Senado bonaerense aprobó ampliar talleres y revisar los plazos

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una declaración que insta al Poder Ejecutivo bonaerense a revisar y modernizar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con el objetivo de facilitar el trámite a los vecinos y ampliar la oferta de establecimientos habilitados.

La iniciativa fue impulsada por el senador Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, y contó con el acompañamiento de todos los senadores presentes en el recinto.

Con la sanción, el planteo queda ahora en manos del gobierno de Axel Kicillof, que deberá evaluar si avanza con modificaciones al esquema vigente.

Uno de los principales argumentos de la propuesta está vinculado con las dificultades que atraviesan los habitantes del interior bonaerense para acceder a una planta de VTV. Como ejemplo, Petrecca mencionó el caso de Villalonga, en el partido de Carmen de Patagones, donde los vecinos deben recorrer alrededor de 111 kilómetros para realizar la verificación.

La propuesta también toma como referencia una modificación de los períodos de vigencia de la verificación.

Para los vehículos particulares 0 km, se plantea que la primera revisión se realice a los cinco años desde el patentamiento inicial.

En tanto, para los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad, la verificación tendría una vigencia de dos años. Para aquellos que superen los diez años, continuaría el esquema de revisión anual.

La propuesta no modifica por sí misma el sistema de VTV, sino que insta a la Provincia a revisar su funcionamiento y evaluar cambios.