Rechazan el pedido de Lázaro Báez para obtener la prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves el rechazo de la prisión domiciliaria para el empresario Lázaro Báez que había pedido el beneficio por cuestiones de salud y una delicada situación personal.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Báez que había pedido que se considere el agravamiento de su estado de salud.

Según los informes presentados, el empresario padece de patologías crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado.

En el fallo, los camaristas explicaron que “las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios, mientras que la prisión domiciliaria constituye una excepción de interpretación restrictiva, que requiere justificación suficiente y control riguroso”.

“Este análisis resulta aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público”, y por el que fue condenado Báez.

Al respecto, los magistrados agregaron que “el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar adecuadamente tales conductas” y, en casos como este, “una flexibilización carente de adecuada fundamentación corre el riesgo de debilitar ese mensaje normativo”.