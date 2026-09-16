Presupuesto 2027: el oficialismo buscará abrir el debate con las distintas bancadas

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, anticipó que el oficialismo busca avanzar en el Congreso con el proyecto de Presupuesto, la suspensión de las elecciones primarias y normas sobre discapacidad y Malvinas.

El legislador sostuvo que están los votos necesarios para suspender las PASO debido a su alto costo para el país.

Asimismo, señaló que las negociaciones presupuestarias con los gobernadores definirán la repartición de fondos para salud, educación y obras viales, tras ratificar el fin de las transferencias discrecionales.

Finalmente, el espacio oficialista impulsa una ley permanente en materia de discapacidad y sanciones a empresas que operen sin autorización argentina en el archipiélago austral.