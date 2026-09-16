Continúan los trabajos para mejorar los accesos al puerto de Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca informó que se están ejecutando más de 8 kilómetros de hormigón para mejorar los accesos al puerto de Ingeniero White.

Se trata de una obra clave para recuperar la transitabilidad de un sector por el que circulan miles de camiones todos los días y que también es fundamental para los vecinos de la zona.

Junto al Puerto de Bahía Blanca, se están renovando las losas deterioradas con una base de hormigón H8 y nuevas losas de 24 centímetros de espesor en hormigón H40, para garantizar una obra duradera y acompañar el crecimiento de la actividad portuaria.

La inversión pública es necesaria para seguir creciendo y acompañando la inversión privada.