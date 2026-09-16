Artistas argentinos competirán por el Latin Grammy a la mejor canción

“La perla”, de la española Rosalía; “Mi gran amor”, de los mexicoestadounidenses Becky G y Carlos Santana; “Humano”, de Juanes y Vivir Quintana, o “Femme Fatale”, de Mon Laferte, se encuentran entre las candidatas al Latin Grammy a mejor canción.

También “Coleccionando heridas”, de Karol G junto a Marco Antonio Solís; “¿Cómo Se Ama?”, de Jorge Drexler; “Dime”, de Silvana Estada; “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, del dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting, y “Solifican12”, de Milo J.