Rosalía, Karol G y Ca7riel y Paco Amoroso competirán por el Latin Grammy al álbum de año

“Lux”, de Rosalía; “Tropicoqueta”, de Karol G; “FREE SPIRITS”, de Ca7riel & Paco Amoroso; “Taracá”, de Jorge Drexler, o “¿Dónde Es El After?”, de Rawayana, competirán por al Latin Grammy en la categoría álbum del año en la 27ª edición de estos galardones que se celebrará en Las Vegas el 12 de noviembre.

El resto de nominados en esta terna son “FEMME FATALE”, de Mon Laferte; “MUDA” de Carín León; “La Vida Era Más Corta”, de Milo J; “EQUILIBRIVM”, de Anitta, y “Vendrán Suaves Lluvias”, de Silvana Estrada.