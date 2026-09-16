El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul

Lionel Messi disputará la final de la Campeones Cup con el Inter Miami ante Cruz Azul en busca del título 48 de su carrera profesional.

El encuentro entre el campeón de la Major League Soccer y el vencedor de la Liga MX se jugará a las 21 a partido único en los Estados Unidos. El conjunto estadounidense accedió a esta definición tras conquistar la liga local por primera vez.

Para la escuadra mexicana representa la oportunidad de ampliar el historial a favor de los clubes de su país en el certamen.

Además, el choque marcará el debut del entrenador Cristian González al frente del equipo de la Florida tras su habilitación administrativa.

En la presente temporada, el delantero rosarino acumula 32 goles y 17 asistencias en 38 partidos.