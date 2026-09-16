Prohíben estacionar sobre la acera impar en un tramo de la avenida Alem

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos sobre la acera de numeración impar de la avenida Alem, en el tramo comprendido entre las calles José Hernández y María D. Mazzarello, de la ciudad de Bahía Blanca.

El informe técnico elaborado por el Departamento Ingeniería de Tránsito señala que ese sector “está caracterizada por una importante actividad comercial, con numerosos comercios de cercanía que generan una elevada demanda de estacionamiento y un significativo movimiento vehicular durante gran parte del día”.

Se especifica que “en las condiciones actuales el estacionamiento permitido sobre ambas aceras reduce considerablemente el ancho útil de circulación, dificulta el cruce de vehículos en sentidos opuestos y genera demoras, maniobras de espera e invasiones parciales del carril contrario para sortear los vehículos estacionados”.

Esta situación se ve particularmente acentuada por la circulación del transporte público de pasajeros, cuyos vehículos, debido a sus dimensiones, encuentran dificultades para transitar cuando existen vehículos estacionados en ambas márgenes de la calzada.

Los vecinos han señalado que esas condiciones generan “disminuciones en la velocidad de circulación, demoras en la prestación del servicio y situaciones de conflicto con el resto de los usuarios de la vía”.

Las conclusiones del informe técnico del municipio señala que “resulta conveniente restringir el estacionamiento sobre la acera correspondiente a la numeración impar de la avenida Alem, en el tramo comprendido entre las calles José Hernández y María D. Mazzarello”.