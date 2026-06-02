martes, junio 2, 2026
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Proponen que las escuelas técnicas locales confeccionen semáforos para colocar en las calles bahienses

De La Bahía Noticias

El Concejo Deliberante solicitó a la Jefatura Distrital de Educación que evalúe la firma de un convenio de cooperación entre las escuelas técnicas de Bahía Blanca y el Municipio para la elaboración y desarrollo de equipamiento semafórico y componentes asociados, destinados a su posible implementación en la vía pública.

La propuesta apunta a fortalecer la seguridad vial y la infraestructura urbana, reducir costos de adquisición y reposición de estos dispositivos y promover proyectos educativos con impacto comunitario a través de prácticas formativas vinculadas a necesidades concretas de la ciudad.

“De acuerdo con lo observado en la gestión cotidiana, el equipamiento semafórico y sus componentes (estructura, controladores, luminarias, cableado, tableros y señalización complementaria) suelen representar un costo elevado, dificultando su incorporación, renovación o ampliación en el espacio público”, expresa la resolución del Concejo Deliberante.

Se considera además que “la celebración de un convenio de cooperación entre las Escuelas de Educación Técnica y el Municipio permitiría generar instancias de aprendizaje situadas, prácticas profesionalizantes y proyectos institucionales con impacto real, promoviendo la innovación, la vinculación con el medio y la formación integral de estudiantes”.

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