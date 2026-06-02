Susbielles reconoció a los bomberos voluntarios por su “compromiso, valentía y vocación de servicio”

El intendente Federico Susbielles reconoció a los bomberos voluntarios en su día por su “compromiso, valentía y vocación de servicio” y remarcó que “siempre están al pie del cañón para acompañar a la comunidad en sus momentos más difíciles”.

El jefe comunal señaló que los bomberos “no dudan en dejarlo todo para ayudar cada día” y subrayó “a quienes llegaron desde cada rincón del país para sumar fuerzas cuando los bahienses más lo necesitábamos”.

Susbielles agradeció “la entrega, la solidaridad y el enorme trabajo diario”. “¡Nuestro reconocimiento y gratitud para cada Bombero Voluntario!”, agregó.