Hoy se celebrará el 80° Aniversario de la República Italiana en Bahía Blanca

Esta noche se desarrollará en Bahía Blanca el evento por el 80° Aniversario de la República Italiana.

El acto, organizado por el Consulado italiano en Bahía Blanca, será en la sede del Club Argentino (avenida Colón 67), desde las 19.

Italia celebra hoy la instauración de la República en 1946 por un referéndum que abolió la monarquía y en las que fueron también las primeras elecciones en las que votaron las mujeres.

Tras este resultado, el rey Umberto II, junto a su joven heredero Víctor Manuel, emprendió el 13 de junio de 1946 el camino del exilio hacia Cascais, en Portugal, pasando por España.

“Han transcurrido ochenta años desde aquel 2 de junio de 1946, que marcó la consecución, por parte de los italianos, de un acto de libertad sin precedentes”, escribió hoy el presidente de la República, Sergio Mattarella, en su mensaje al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, con motivo de esta efeméride.