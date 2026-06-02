martes, junio 2, 2026
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Reunión de comerciantes: “Es momento de apoyar a quienes mantienen viva la economía”, dijo el diputado De Leo

De La Bahía Noticias

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, señaló que “no es coherente hablar de alivio fiscal y blanqueos para algunos, mientras que quienes producen y trabajan todos los días siguen soportando una fuerte presión tributaria”.

“A eso se suma una profunda crisis económica que golpea el consumo y reduce las ventas, poniendo en jaque a muchos comercios que hacen enormes esfuerzos para seguir adelante”, expresó el legislador.

De Leo participó anoche del encuentro convocado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca que se realizó en el Teatro Don Bosco “para escuchar sus inquietudes, recibir y acompañar el petitorio que impulsan en defensa de la producción y el comercio local”.

“Es momento de apoyar a quienes mantienen viva la economía. Nuestros comerciantes bahienses sostienen empleo e inversión en momentos muy difíciles”, agregó.

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