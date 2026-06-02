Reunión de comerciantes: “Es momento de apoyar a quienes mantienen viva la economía”, dijo el diputado De Leo

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, señaló que “no es coherente hablar de alivio fiscal y blanqueos para algunos, mientras que quienes producen y trabajan todos los días siguen soportando una fuerte presión tributaria”.

“A eso se suma una profunda crisis económica que golpea el consumo y reduce las ventas, poniendo en jaque a muchos comercios que hacen enormes esfuerzos para seguir adelante”, expresó el legislador.

De Leo participó anoche del encuentro convocado por la Cámara de Comercio y la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca que se realizó en el Teatro Don Bosco “para escuchar sus inquietudes, recibir y acompañar el petitorio que impulsan en defensa de la producción y el comercio local”.

“Es momento de apoyar a quienes mantienen viva la economía. Nuestros comerciantes bahienses sostienen empleo e inversión en momentos muy difíciles”, agregó.