Ascasubi: un auto chocó contra un jabalí en la ruta 3

Un incidente de tránsito se registró anoche sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 798, en jurisdicción de Hilario Ascasubi.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30 cuando un automóvil que circulaba en sentido sur-norte impactó contra un jabalí que se cruzó sobre la calzada.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños materiales, principalmente en el lateral del lado del conductor.

Según informaron las autoridades, el conductor resultó ileso.

Además, se indicó que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro y que la circulación sobre la ruta no se vio afectada tras el episodio. (InfoVillarino)