Personas con discapacidad pueden solicitar ampliación del beneficio de pasajes gratuitos

Las personas con discapacidad que necesiten realizar una mayor cantidad de viajes diarios en el transporte público local de pasajeros ya pueden solicitar la ampliación del beneficio de pasajes gratuitos.

La gestión puede realizarse de manera online a través del formulario disponible en pasajesdiscapacidad.bahia.gob.ar.

También se puede pedir a través del WhatsApp: 291 4266684; por correo a mbbaccesibilidad@gmail.com y en Alsina 335.

Cada solicitud será evaluada por la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad, que determinará la ampliación correspondiente de acuerdo con las necesidades particulares de cada caso.

Desde el Municipio se continúa trabajando para acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo herramientas que faciliten su autonomía, accesibilidad e inclusión.

El objetivo es que cada vecino pueda acceder a las oportunidades, servicios y espacios de la ciudad en igualdad de condiciones, con un Estado cercano y atento a las necesidades concretas de la comunidad.