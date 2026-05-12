martes, mayo 12, 2026
Locales

Directores de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET acompañan la Marcha Universitaria

De La Bahía Noticias

La Red de Directores/as de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET anunció que acompaña la Marcha Federal Universitaria de hoy “por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614)”.

“Reafirmamos que la universidad pública, gratuita y de calidad constituye un pilar esencial para el desarrollo científico, tecnológico y soberano de la Argentina”, señalaron.

Comentarios

You May Also Like

Biondini: "Las delegaciones tendrán otro enfoque"

De La Bahía Noticias

Entra en funcionamiento el semáforo de Charcas y av. Fortaleza Protectora Argentina

Debora Pedreira

Atropellaron a un chico en el macrocentro

De La Bahía Noticias