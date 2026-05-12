Detienen a un hombre que fue condenado por abusar de su sobrina en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a un hombre a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por haber abusado de su sobrina cuando tenía entre 8 y 10 años de edad.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Torres, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2016 cuando el hombre tocó a la niña en sus partes íntimas y la sometió a otras situaciones abusivas cuando se quedaba bajo su cuidado en un domicilio de la ciudad.

Además, el hombre le exhibió videos con contenido sexual con el propósito de que la pequeña tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura y así desviar su normal desarrollo sexual.

“Esas situaciones se dieron de manera reiterada, cuando el acusado se encontraba a cargo de la niña”, explicitó una fuente judicial.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por encontrarse a cargo de la guarda de una menor de 18 años de edad, exhibiciones obscenas y promoción de la corrupción de menores, agravada por la edad de la víctima y por encontrarse a cargo de su guarda.

Como el acusado llegó al juicio en libertad, la jueza Mercedes Rico ordenó su inmediata detención, la cual se llevó a cabo en las últimas horas por personal de la DDI local.