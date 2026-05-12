Condenan a un recluso por extorsionar a un hombre en Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó -en juicio abreviado- a Emiliano Iglesias a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por extorsionar a un vecino de Punta Alta.

Como el acusado se encontraba purgando una condena en la Unidad Penitenciaria Nº 37 de Barker, se le impuso la pena única de 12 años y 9 meses de prisión.

Según la una causa, investigada por el fiscal Rodolfo de Lucia, el hecho ocurrió entre los días 5 y 6 de mayo de 2024 cuando, con la participación de dos o más personas no identificadas y mediante intimidaciones, simularon ser autoridad pública para obligar a un hombre a entregar 500.000 pesos.

El día 5 de mayo de ese año una persona se contactó con la víctima a través de un perfil de Facebook de una mujer joven para mantener conversaciones que terminaron en el intercambio de fotografías y videos con contenido sexual.

Luego de eso, el 6 de mayo, la víctima recibió una comunicación que simulaba provenir de personal policial, en la que le manifestaron que la chica con la que había mantenido contacto era menor de edad, que tenía una discapacidad y que su madre estaba haciendo una denuncia y le exigieron el pago de 300.000 pesos para evitar el avance de la causa.

Horas más tarde, se contactó nuevamente a la víctima y, simulando autoridad pública (personal policial) e intimidándolo con la amenaza de realizar un allanamiento en su domicilio e iniciar una causa penal en su contra, se le exigió la entrega de 200.000 pesos, la que se hizo efectiva a un hombre en Espora e Irigoyen de la localidad de Punta Alta.

Además, el día 7 de mayo el acusado intimidó a la víctima para la entrega de más dinero por las fotos que había compartido con la supuesta menor de edad. Esa entrega debía realizarla a una mujer en la intersección de Murature e Irigoyen de Punta Alta.

Finalmente, la víctima hizo la denuncia y concurrió al lugar acompañado por efectivos policiales, quienes concretaron la aprehensión de la mujer.

Iglesias fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión y extorsión en tentativa en concurso real, mientras que la mujer fue absuelta de culpa y cargo, en agosto de 2025 por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, por entenderse que no tenía conocimiento del origen del dinero que iba a recibir.